Ravenna, arrestato un minorenne tunisino per l’accoltellamento di un 17enne in Piazza Duomo

La Polizia di Ravenna ha arrestato un ragazzo tunisino minorenne ritenuto responsabile dell’aggressione con coltello avvenuta nella notte del 15 luglio scorso nei pressi del Duomo di Ravenna. La vittima, un giovane di 17 anni, è stata colpita mentre difendeva la sorella durante l’aggressione.

Gli agenti della Squadra Mobile, su ordine della Procura Minorile di Bologna e del GIP del Tribunale per i Minorenni, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare che ha portato al trasferimento del giovane tunisino in una comunità fuori regione per l’esecuzione della misura.

Le indagini, coordinate dalla Procura Minorile, si sono basate su un’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza raccolte nell’area, sulle testimonianze oculari e su approfondimenti medico-legali riguardanti le ferite riportate dal ragazzo ferito, anche lui minorenne.

L’aggressore, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è accusato di lesioni pluriaggravate e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Prima di questo episodio, a suo carico era stata emessa una misura di prevenzione, l’avviso orale.

L’arresto conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare la violenza giovanile nel centro di Ravenna e garantire la sicurezza dei cittadini.