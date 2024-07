Ravenna. Auto urta una moto facendo cadere i due passeggeri e non si ferma. Poi l’autista ci ripensa e torna per farsi identificare

Incidente a Ravenna nel pomeriggio. Una moto, con due persone a bordo, è finita a terra dopo essere stata urtata da un’auto, che inizialmente non si è fermata. L’incidente è avvenuto in via Cilla intorno alle 17, nei pressi di un bar che si affaccia sulla strada. Sulla moto si trovavano un uomo e un ragazzo, in viaggio da via Sant’Alberto verso via Maggiore. L’uomo ha riportato lesioni di media gravità, causate dall’impatto contro un paletto e un albero, mentre il giovane ha subito ferite più lievi, probabilmente protetto dal corpo del conducente. Riguardo all’auto coinvolta, una Nissan Micra, il conducente non si è fermato subito dopo l’urto, ma è tornato poco dopo per fornire i propri dati, in attesa dell’intervento del 118 e della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso. Anche i carabinieri sono intervenuti per gestire la viabilità.