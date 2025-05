Ravenna. Carabinieri, controllo del territorio: 180 le richieste di intervento

Negli ultimi giorni, il Comando Provinciale di Ravenna ha intensificato le attività preventive al fine di contrastare i reati predatori, il traffico di sostanze stupefacenti e le violazioni del codice della strada.

Le Compagnie di Ravenna, Faenza, Cervia-Milano Marittima e Lugo hanno svolto servizi di vigilanza sia nelle aree urbane che in quelle rurali, garantendo la sicurezza del territorio. Le Centrali Operative dei Carabinieri hanno ricevuto 180 richieste di intervento e le pattuglie impiegate sono state 244. Durante tali interventi, è stato arrestato un cittadino straniero clandestino per tentato furto in abitazione, sono state identificate 925 persone e verificati i requisiti di legge su 678 veicoli. Sono state inoltre elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui 3 per guida in stato di ebbrezza con patente ritirata. Sette persone sono state denunciate alle competenti autorità per vari reati, tra cui maltrattamenti, lesioni aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti.