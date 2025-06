Ravenna. Charles Tchameni Tchienga, Presidente dell’ODV Il Terzo Mondo: “Siamo fieri e orgogliosi di te Hiba Alif”

“Se è vero che per le anime ben nate il valore non dipende dal numero degli anni, è altrettanto certo che non si può nascondere la luce del sole.”

Con queste parole esordisce Charles Tchameni Tchienga, Presidente dell’ODV Il Terzo Mondo, nell’esprimere la sua piena solidarietà e vicinanza alla neoassessora alle Politiche Giovanili Hiba Alif, 19enne italiana di origine marocchina, condannando con fermezza e determinazione l’accanimento gratuito di cui è vittima da alcuni giorni a seguito della sua nomina.

Dopo una campagna elettorale aggressiva, priva di argomentazioni concrete in grado di convincere gli elettori, alcuni — pur di ottenere una manciata di visibilità politica — hanno rincorso la via della demagogia, fomentando odio e paura nella città, mettendo italiani contro stranieri, stranieri contro stranieri, e perfino italiani contro italiani.

Dopo aver incassato lo schiaffo dei risultati delle urne, questi sciacalli, allergici all’integrazione, ora senza alcun pudore credono di aver trovato — politicamente parlando — una preda innocua da divorare.

Ma l’assessora Hiba Alif è una leonessa del deserto: di momenti duri e parole taglienti ne ha già superati. Non si lascerà né distrarre né intimidire da chi non ha alcuna idea di cosa significhi davvero integrazione.

Resto convinto che a questi vigliacchi risponderà colpo su colpo, sul campo, con il suo lavoro e con il suo metodo d’approccio capace di far sentire tutti i giovani ravennati parte integrante della comunità.

L’ODV Il Terzo Mondo, antenna dell’antidiscriminazione per l’Emilia-Romagna, non starà a guardare il linciaggio gratuito di una persona — ancor più grave se si tratta di una figura che incarna le istituzioni ravennati. Valuteremo se vi siano gli estremi giuridici per presentare un esposto alla Procura della Repubblica.

L’occasione è gradita per esprimere le nostre più vive congratulazioni alla neoassessora Hiba Alif per la sua nomina: una scelta meritata, un segnale forte e chiaro lanciato dal lungimirante Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, che conferma come il futuro di Ravenna si costruisca a partire dai giovani e dal presente.