Ravenna: “Ci sono amori senza paradiso”, l’installazione di Gianluca Costantini contro il femminicidio in Piazza Kennedy

Dal 15 aprile al 22 maggio 2025, piazza Kennedy a Ravenna ospiterà l’installazione artistica “Ci sono amori senza paradiso” dell’artista e attivista Gianluca Costantini, con il progetto di allestimento dell’architetto Alberto Cervesato. L’opera arriva a Ravenna nell’ambito del Festival delle Culture 2025, dopo il suo debutto al Festival Vicino/Lontano di Udine nel 2024.

L’installazione propone una riflessione potente e necessaria sul fenomeno del femminicidio, unendo arte e impegno sociale. Costantini ha scelto di rendere omaggio alle donne uccise per mano di un uomo, realizzando ritratti intensi e dettagliati, ognuno accompagnato dal nome della vittima e dalla modalità con cui è stata uccisa. Questo non è un semplice elenco, ma una testimonianza di memoria, un luogo simbolico che invita a fermarsi, riflettere e, soprattutto, a interrogarsi su un tema doloroso ma urgente.

Al centro dell’opera, l’installazione si concentra sulla tragica morte di Giulia Cecchettin, il cui omicidio ha scosso profondamente la società. La sua ultima telefonata, registrata e riprodotta nell’opera, è un richiamo alla brutalità della violenza e al bisogno di cambiamento. Sebbene il caso di Giulia abbia avuto grande risonanza mediatica, purtroppo, i femminicidi continuano a essere una piaga sociale, alimentata da un sistema patriarcale che nega la dignità e i diritti delle donne.

“Ci sono amori senza paradiso” non offre risposte facili, ma solleva domande importanti sul linguaggio che normalizza l’abuso, sull’urgenza di educare al rispetto e sulla responsabilità di tutti nel combattere questa violenza sistemica.

L’opera verrà presentata ufficialmente alla cittadinanza martedì 15 aprile alle 17 in piazza Kennedy, con la partecipazione dell’artista Gianluca Costantini, che da anni è impegnato nella difesa dei diritti umani. Un appuntamento da non perdere per chi vuole riflettere insieme su una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali: la violenza contro le donne.

