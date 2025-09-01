Ravenna, cinquantenne arrestato per maltrattamenti in famiglia: minacciava gli anziani genitori con una sbarra di ferro

Una lunga serie di violenze domestiche è culminata ieri sera con l’arresto di un uomo di 50 anni, fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Le vittime sono i suoi stessi genitori, due anziani ottantenni, costretti da tempo a vivere in un clima di paura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo da mesi li sottoponeva a richieste di denaro, accompagnate da minacce continue e da atti intimidatori. Proprio nella mattinata di ieri, i due avevano trovato la loro auto danneggiata, episodio che li aveva gettati in uno stato di ulteriore tensione.

La situazione è precipitata nel pomeriggio, quando il cinquantenne si è presentato all’abitazione di famiglia armato di una sbarra d’acciaio. Ha iniziato a colpire con violenza la porta d’ingresso, intimando di essere fatto entrare. L’intervento tempestivo della Polizia ha evitato il peggio: gli agenti lo hanno bloccato e tratto in arresto.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva già precedenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio. Per la sua pericolosità, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Ravenna, dove attende l’udienza di convalida.