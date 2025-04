Ravenna. Colf molestata dal suo datore di lavoro 74enne, ora a processo

Presunte molestie a Ravenna coinvolgono una 30enne straniera che ha trovato lavoro come colf tramite un annuncio online. Il datore, un 74enne di Ravenna, avrebbe iniziato a molestarla sessualmente, nonostante lei cercasse di farlo desistere per paura di perdere il lavoro. Alla fine, decidendo che non poteva più sopportare la situazione, ha denunciato il caso ai carabinieri portando prove registrate con il cellulare. La donna ha ripetuto la sua testimonianza durante il processo che vede il 74enne imputato per violenza sessuale continuata. Secondo quanto riferito, le molestie sarebbero iniziate sin dall’inizio del suo impiego, sia verbalmente che fisicamente.