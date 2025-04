Ravenna, colpo grosso a Classe: vinti 500mila euro con un Gratta e Vinci all’edicola Ghetti

Classe, frazione storica di Ravenna, si risveglia sotto il segno della fortuna. Martedì 29 aprile, un cliente dell’edicola Ghetti ha centrato una vincita da mezzo milione di euro grazie a un biglietto della serie “Numerissimi” da 5 euro. Una cifra che ha lasciato senza parole i gestori dell’attività, situata a pochi passi dalla celebre basilica paleocristiana.

Il vincitore – di cui non si conosce l’identità – ha acquistato il tagliando fortunato nella mattinata, e a quanto pare avrebbe scoperto la vincita sul momento. «Non sappiamo chi sia – raccontano dall’edicola – ma in tanti anni non ricordiamo nulla di simile. È una notizia che ci riempie di gioia, anche se resta il mistero su chi abbia incassato il premio».

La somma da 500mila euro rappresenta una delle vincite più alte mai registrate nella zona con un Gratta e Vinci. L’edicola è da tempo un punto di riferimento per residenti e turisti, ma mai prima d’ora aveva fatto notizia per un premio tanto consistente.

Intorno alla notizia, intanto, cresce la curiosità: si tratta di un residente? Un passante? Un turista in visita alla basilica di Sant’Apollinare in Classe? Per ora nessuno lo sa. Ma una cosa è certa: qualcuno, da oggi, si sveglia con una vita tutta da riscrivere.