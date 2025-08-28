Ravenna, colpo nella notte al Globo: portata via la cassa continua

Un furto audace ha scosso la notte ravennate. Poco dopo le 3 del mattino, un gruppo di almeno tre ladri ha preso di mira il supermercato Globo di via Travaglini, riuscendo a impossessarsi della cassa continua e a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il modus operandi

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno agito con precisione, utilizzando strumenti specifici per aprire la cassa continua, tra cui una pinza simile a quelle in dotazione ai vigili del fuoco. Questo dettaglio fa ipotizzare un collegamento con altri furti recenti ai danni delle caserme dei pompieri a Lugo e Ferrara, dove erano spariti numerosi attrezzi, suggerendo l’operato di professionisti del crimine già attivi sul territorio.

Fuga e indagini

Dopo il colpo, il gruppo si è allontanato a bordo di un’Audi grigia, facendo perdere le proprie tracce. Al momento, l’entità del bottino non è stata quantificata con precisione. Le indagini per identificare gli autori sono state affidate ai Carabinieri della compagnia di Ravenna, che stanno esaminando le immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.

Un episodio che richiama altri furti

La somiglianza del metodo e degli strumenti impiegati con i colpi precedenti suggerisce un modus operandi riconoscibile e professionale, aumentando l’attenzione delle autorità sul fenomeno e sulla possibile rete criminale collegata.