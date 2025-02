Ravenna. Controlli della Polizia Locale nel fine settimana. 51enne sorpreso alla guida con tasso alcolemico oltre 6 volte il consentito

DUE PERSONE DENUNCIATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. SEQUESTRATO VEICOLO PRIVO DI COPERTURA ASSICURATIVA. SANZIONATO 58ENNE PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO.

Ravenna, 24 febbraio 2025. Due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, una delle quali con valori oltre sei volte il limite di legge; un 58enne sanzionato per atti osceni in luogo pubblico; un verbale per circolazione con veicolo sprovvisto di assicurazione con contestuale sequestro dello stesso. Due “Ordini di allontanamento” impartiti. Questo l’esito dei controlli svolti sul territorio dalla Polizia Locale di Ravenna nel fine settimana appena trascorso. Più nel dettaglio, venerdì, intorno a mezzanotte, una pattuglia in transito in Piazza Caduti per la Libertà fermava un’autovettura condotta da un 51enne, in evidente stato di ebbrezza. Le due prove alle quali l’uomo è stato sottoposto confermavano tale circostanza: evidenziavano infatti valori oltre sei volte il consentito (3.10 g/l e 3.49 g/l). Si procedeva quindi nei suoi confronti con la relativa denuncia, ritiro della patente e sequestro del mezzo.

L’altro episodio di guida in stato di ebbrezza è stato accertato nel pomeriggio di sabato quando una pattuglia dell’Ufficio Vigilanza Centro Storico, all’altezza dell’intersezione tra le vie Curzola e Dignano, notava un veicolo in transito, risultante sprovvisto di assicurazione, e decideva di controllarlo. Il conducente, pochi metri dopo, arrestava la marcia per dirigersi verso il Circolo Tennis Darsena. Nel momento in cui gli agenti si sono avvicinati per procedere alle verifiche del caso, l’uomo ha rifiutato sia di declinare le proprie generalità sia di esibire la patente, sostenendo di essere sempre rimasto in sosta. Considerati i chiari sintomi di ubriachezza manifestati dal soggetto, lo stesso veniva invitato a sottoporsi alla prova etilometro, alla quale si opponeva. Accompagnato al comando, per le procedure di identificazione, l’uomo, 33 anni, è stato denunciato per

guida in stato di ebbrezza (come previsto dal Codice della Strada per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti) e rifiuto di declinare le generalità. E’ stato inoltre sanzionato per ubriachezza manifesta, con relativo ordine di allontanamento, e per circolazione con veicolo scoperto di assicurazione.

Un altro intervento, che ha portato alla contestazione di un verbale per atti osceni in luogo pubblico a carico di un 58enne, è stato effettuato, sempre nel pomeriggio di sabato, intorno alle 14.00, in via Marche, a seguito di segnalazione giunta alla Sala Operativa. Nella circostanza un cittadino riferiva della presenza di un’autovettura in sosta, con all’interno due persone di sesso maschile, in atteggiamenti equivoci. La pattuglia, giunta sul posto, constatava l’effettiva presenza del veicolo, con all’interno un solo soggetto, cittadino romeno di 58 anni, intento a compiere gesti di autoerotismo. Poco dopo sopraggiungeva il proprietario dell’auto, un connazionale di 28 anni. Dagli accertamenti presso la Banca dati delle forze dell’ordine emergevano, per entrambi, numerosi precedenti di polizia ma nulla in atto. Al termine dei controlli, il 58enne veniva sanzionato per atti osceni in luogo pubblico, ai sensi della normativa di riferimento, con contestuale ordine di allontanamento.