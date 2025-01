Ravenna. Controlli sul cantiere del rigassificatore a Punta Marina: al lavoro una squadra interforze

Una squadra interforze è stata inviata per effettuare controlli sul cantiere del rigassificatore, questa mattina a Punta Marina. Il lavoro di verifica è iniziato ieri e si protrarrà per alcuni giorni, su disposizione della prefettura in collaborazione con le forze dell’ordine, l’ispettorato del lavoro e il provveditorato delle opere pubbliche. Il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, spiega che la presenza di agenti delle forze dell’ordine e della Guardia di Finanza sul cantiere del rigassificatore non dovrebbe sorprendere, poiché si tratta di controlli preventivi concordati con gli enti competenti.

De Rosa sottolinea l’importanza di queste verifiche su appalti di importo superiore a 500 milioni, come quello in questione, che coinvolge fondi pubblici, anche di provenienza europea, legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I controlli, avviati ieri, coinvolgeranno vari enti che effettueranno rilievi in base alle proprie competenze, inclusi quelli sulle ditte subappaltatrici. Alla conclusione delle verifiche, verrà redatta una relazione dagli organi competenti per valutare la necessità di ulteriori disposizioni.

De Rosa sottolinea che tali verifiche vengono effettuate senza preavviso, per garantire un controllo efficace sulla corretta esecuzione dei lavori.