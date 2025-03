Ravenna. Coppia italiana arrestata dai Carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacenti

I Carabinieri di Ravenna hanno arrestato una coppia italiana di 40 e 36 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella loro casa sono stati trovati 5 chili di hashish suddiviso in panetti, un chilo di cocaina già confezionata, bilance digitali di precisione, macchine per il sottovuoto e buste per il confezionamento delle droghe. L’uomo, già sospettato di spaccio, ha consegnato spontaneamente oltre 100 grammi di hashish. Tutti i materiali e la droga sono stati sequestrati e i due arrestati sono stati portati in carcere.