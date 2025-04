Ravenna, degrado presso lo Sportello del Sorriso: la denuncia dei donatori contro gli indisciplinati

Lo Sportello del Sorriso non è una discarica. Questo il messaggio chiaro che arriva dalla Onlus Il Terzo Mondo, dopo aver riscontrato una situazione di degrado causata da alcuni donatori indisciplinati che, nonostante le indicazioni, continuano a lasciare abbigliamento e indumenti in modo incustodito.

Il presidente della Onlus, Charles Tchameni Tchienga, esprime il suo disappunto per l’inciviltà di pochi, che vanifica l’impegno quotidiano di tantissimi benefattori, volontari e residenti del quartiere che con passione e dedizione lavorano per offrire speranza a chi vive situazioni di difficoltà. La situazione, infatti, non solo danneggia l’immagine della Onlus, ma crea anche un ambiente di degrado e insicurezza in un quartiere già segnato da difficoltà sociali.

“La beneficenza non può essere fatta con superficialità”, afferma Tchameni Tchienga, sottolineando che il rispetto è uno dei principi fondamentali del volontariato. Lo Sportello del Sorriso, quindi, non può essere trattato come una discarica. Gli orari e le modalità per la consegna delle donazioni sono ben chiari: mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 18:30. Chi desidera contribuire al di fuori di questi orari può prendere un appuntamento contattando il numero della Onlus, anche via WhatsApp.

Il messaggio è un appello a tutti i donatori affinché comprendano l’importanza di agire con rispetto e responsabilità, affinché la loro generosità non vada a danneggiare un’iniziativa che, ogni giorno, cerca di portare luce a chi vive nel bisogno.