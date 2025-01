Ravenna. Disposta la chiusura del pubblico esercizio “Cafè Casablanca” per ragioni di ordine pubblico

Ravenna, 24 giugno 2024.

Il 21 giugno ultimo scorso personale della Polizia Locale di Ravenna ha notificato un’ordinanza di revoca dell’autorizzazione a somministrare alimenti e bevande – per ragioni di salvaguardia dell’ordine pubblico e di altri interessi collettivi – a carico del pubblico esercizio avente insegna “Caffè Casablanca”, sito in via Nullo Baldini, il quale, da oggi, dovrà conseguentemente cessare la propria attività.

Il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 616/1977, è stato adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive ed Economiche del Comune di Ravenna su motivata proposta della Prefettura, all’esito di un’istruttoria che ha visto coinvolte anche le Forze di Polizia.

