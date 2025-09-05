Ravenna. Domenica da Casalborsetti il via all’edizione 2025 di Ravenna Park Race

Poche ore al via per l’edizione 2025 di Ravenna Park Race. Domenica (7 settembre) dalle ore 9 partirà da Casalborsetti la settima edizione di una manifestazione che da sempre riesce ad unire il piacere di fare sport e attività fisica all’aperto con la bellezza della natura incontaminata di quel tratto di Parco del Delta del Po alle spalle dei Lidi Nord ravennati. Le previsioni meteo promettono una bella giornata di sport con temperature a dir poco perfette per un evento di questo genere.

Due i percorsi previsti: Trail Running 21K ed Eco Walking 10K.

La gara competitiva sui 21 km attraverserà, senza dislivelli, luoghi incantati come i sentieri della Pineta San Vitale fra pini, pioppi, lecci e un ricco sottobosco, le grandi lagune salmastre collegate al mare con canali su cui sorgono i casoni da pesca, la massicciata di Casalborsetti affacciata sul mare e la Pialassa della Baiona con i dossi che emergono dalle acque sui quali si sviluppano piante di rara bellezza e vivono molte specie di uccelli, tra i quali i celebri aironi.

La camminata non competitiva sui 10Km permetterà ugualmente di godere delle bellezze della natura camminando tra ciò che la natura ha saputo essere e che viene preservato ogni giorno.

L’evento, organizzato da Ravenna Runners Club, partirà e arriverà a Casalborsetti, ma toccherà anche i territori di Marina Romea e Porto Corsini. Al Centro Sportivo CasalB Sport in via Spallazzi, a pochi passi dall’area di partenza, sarà invece allestito il tradizionale Park Race Village.

ISCRIZIONI e RITIRO PETTORALI: chiuse le adesioni online, sabato 6 settembre saranno consentite le iscrizioni di persona sia per 21K che per la Eco Walking 10K dalle ore 11 alle 18.30 a Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy a Ravenna. Domenica 7 settembre dalle ore 7 alle 8.50 al Park Race Village al Centro Sportivo CasalB Sport ritiro pettorali 21K per chi proviene da fuori provincia e iscrizioni alla 10K.

Per tutte le informazioni e le iscrizioni è possibile consultare il sito web ravennaparkrace.com.

Ravenna, 5 Settembre 2025

Ufficio stampa – Ravenna Runners Club | Maratona di Ravenna