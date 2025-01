Ravenna. Donna investita da uno scooter, trasportata in ospedale. Ferito anche il conducente del mezzo

Brutto incidente questa mattina alle 11.10 a Ravenna. L’episodio si è verificato in via Canale Molino, all’altezza di viale Randi, dove una donna è stata centrata in pieno da uno scooter guidato da un uomo mentre attraversava la strada in bicicletta. Entrambi sono caduti a terra, causando grande spavento soprattutto per la signora, che sembrava inizialmente aver perso conoscenza ma si è poi ripresa. Sul posto sono intervenute prontamente due ambulanze, con auto medicalizzata, che hanno trasportato i due feriti all’ospedale di Ravenna con codice di media gravità. I Vigili del Fuoco e la Polizia Locale sono intervenuti per i necessari rilievi.