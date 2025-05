Ravenna, due incontri online per imparare ad acquistare sul web in sicurezza: al via il progetto “Digitale Facile”

Si terranno martedì 13 e 20 maggio, alle ore 18.30, due incontri gratuiti online dedicati al tema degli acquisti sicuri su internet, organizzati nell’ambito del progetto regionale Digitale Facile in Emilia-Romagna. Gli appuntamenti sono aperti a tutti e mirano a fornire competenze digitali utili per navigare e comprare sul web in modo consapevole.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il portale affluences.com/digitale-facile-ravenna oppure scrivendo a kostapiuk@villaggioglobale.ra.it.

Gli incontri nascono in risposta a un fenomeno in forte crescita: secondo la Federazione autonoma dei bancari italiani, le truffe online sono passate da 114 milioni nel 2022 a 181 milioni nel 2024, con un incremento del 58%. Una tendenza allarmante, alimentata dalla crescente digitalizzazione dei servizi e dalla scarsa consapevolezza degli utenti.

Durante la prima lezione, si affronteranno i criteri per riconoscere siti affidabili, i metodi di pagamento sicuri e le differenze tra le principali tipologie di carte. La seconda lezione sarà invece dedicata agli strumenti digitali per i pagamenti nella Pubblica amministrazione e non solo: pagoPA, AppIO, SatisPay e altre soluzioni verranno illustrate da un facilitatore digitale, che guiderà passo dopo passo i partecipanti.

Il progetto è promosso dalle cooperative sociali Librazione e Villaggio Globale, con il sostegno dell’Unione europea nell’ambito della misura 1.7.2 del PNRR. Nei territori di Ravenna, Cervia e Russi sono attivi 16 punti di facilitazione digitale, dove i cittadini possono ricevere assistenza gratuita o seguire corsi su temi fondamentali: dall’uso dello SPID alla posta elettronica certificata, dalle prenotazioni sanitarie ai certificati online.