Ravenna. FI: Condizioni critiche dell’asfalto nel parcheggio in? Piazza del Commercio e problematiche sulla viabilità?

Desideriamo portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità competenti lo stato disastroso?

? della strada del parcheggio in Piazza del Commercio, un’area di fondamentale importanza per la nostra?

? comunità. Questo parcheggio, infatti, è situato nei pressi di diverse scuole ed è particolarmente?

? frequentato nei giorni di mercato, il mercoledì e il sabato, quando il flusso di residenti e visitatori aumenta?

? considerevolmente.?

? Purtroppo, le condizioni attuali del parcheggio sono inaccettabili: il manto stradale è pieno di buche che,?

? con la pioggia, si riempiono d’acqua, creando pozzanghere e accumuli di fango che rendono difficoltoso e?

? pericoloso il transito sia dei veicoli che dei pedoni. Questa situazione non solo compromette la?

? funzionalità del parcheggio, ma rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica.?

? Le persone con difficoltà motorie, gli anziani e le famiglie con bambini piccoli sono particolarmente?

? penalizzati: camminare su un percorso così dissestato diventa una sfida quotidiana e aumenta il rischio di?

? cadute e infortuni. È inaccettabile che un’area pubblica così strategica versi in tali condizioni a causa?

? della scarsa attenzione delle istituzioni nei confronti delle esigenze della cittadinanza e, in particolare,?

? delle fasce più vulnerabili.?

? Chiediamo con urgenza un intervento concreto da parte delle autorità competenti per la manutenzione e?

? la messa in sicurezza della strada del parcheggio. È indispensabile che l’area venga ripristinata e resa?

? adeguata alle necessità dei cittadini, garantendo un ambiente sicuro, decoroso e accessibile a tutti.?

? Oltre al problema del parcheggio, vogliamo segnalare anche una criticità legata alla viabilità cittadina: la?

? recente costruzione della rotonda all’incrocio tra Viale Enrico Berlinguer, Via Pietro Sighinolfi e Via Luigi?

? Antonelli Fontana. Se l’obiettivo di questa infrastruttura sarebbe dovuto essere quello di migliorare la?

? circolazione e agevolare il traffico, così non è stato; nella realtà dei fatti si sta rivelando un ulteriore?

? ostacolo alla fluidità di esso.?

? Questa rotonda, anziché snellire la viabilità, sembra complicarla ulteriormente in una zona già soggetta a?

? rallentamenti e difficoltà. Il risultato è un aumento del traffico e un peggioramento delle condizioni di?

? percorrenza per automobilisti e pedoni.?

? Purtroppo, questo non sono casi isolati. A Ravenna, infatti, vengono continuamente realizzate?

? infrastrutture stradali che, invece di risolvere i problemi di viabilità, finiscono per peggiorare la situazione,?

? rallentando ulteriormente il traffico. È necessario rivedere il piano infrastrutturale e adottare soluzioni?

? realmente efficienti per affrontare il problema sempre più grave del traffico nelle ore di punta. Piuttosto?

? che costruire opere inutili e inefficaci come questa rotonda, occorrerebbe concentrarsi sulla?

? manutenzione delle infrastrutture esistenti, garantendone il corretto funzionamento e la sicurezza per tutti.?

? Ci appelliamo con forza alle autorità locali affinché vengano prese misure immediate e concrete per?

? risolvere queste problematiche. I cittadini meritano infrastrutture sicure, funzionali e ben mantenute, che?

? favoriscano la mobilità e il benessere collettivo.?

? Confidiamo in una risposta tempestiva e in azioni concrete per il miglioramento della qualità della vita?

? nella nostra comunità.?

Nicola Tritto (Segretario Comunale Forza Italia)

?Edoardo Ricci (Segretario provinciale Forza Italia Giovani)?

