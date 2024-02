Ravenna. Fleximan è di nuovo in azione. Nella notte abbattuto il quarto autovelox. Questa volta a Sant’Alberto, lungo la strada provinciale n. 24, vicino al ristorante ‘La Rucola

Ravenna è stata di nuovo teatro di un atto di vandalismo stradale che vede protagonista “Fleximan” o un suo emulatore. Nella scorsa notte, un velox è stato abbattuto a Sant’Alberto, lungo la strada provinciale n. 24, vicino al ristorante ‘La Rucola’. Il dispositivo, installato nel 2022 e regolato per un limite di 70 km/h, è stato ritrovato tagliato, presumibilmente con un flessibile, in un campo adiacente.

La Polizia locale di Ravenna e la Polizia provinciale hanno effettuato un sopralluogo sul luogo dell’accaduto. Questo episodio è il quarto in una serie di atti simili avvenuti nel ravennate in sole due settimane, dopo gli abbattimenti di velox su via Dismano a Osteria, via Borello a Castel Bolognese e sulla circonvallazione di Faenza.