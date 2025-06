Ravenna. Fornace Zarattini, asfaltature post-alluvione: via ai cantieri su Ricci Curbastro, Braille e Faentina

Procedono senza sosta i lavori di riasfaltatura a Fornace Zarattini, dove diverse strade colpite dall’alluvione stanno tornando gradualmente alla normalità. Completati gli interventi in via Silver Sirotti, i cantieri si sono ora spostati su via Ricci Curbastro, dove la conclusione dei lavori è prevista entro la fine della settimana.

Da venerdì 20 giugno, sarà la volta di via Braille, interessata da un intervento della durata stimata di circa sette giorni. In chiusura, i lavori coinvolgeranno via Faentina, con attività distribuite su più tratti, inclusi quelli ciclopedonali, dal centro della frazione fino al ponte del canale Magni.

Il cronoprogramma, salvo imprevisti, punta a concludere tutte le asfaltature entro il 12 settembre. Il Comune di Ravenna informa che le modifiche alla viabilità saranno comunicate progressivamente, in modo da limitare i disagi per residenti e pendolari.

Gli interventi si inseriscono nel più ampio piano di ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali, un tassello fondamentale per garantire la sicurezza stradale e la piena funzionalità del quartiere.