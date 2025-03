Ravenna, Forza Italia: “Più attenzione agli OSS e agli Infermieri di Comunità per potenziare la sanità”

A Ravenna, come nel resto d’Italia, il potenziamento della Sanità territoriale è un tema cruciale, a maggior ragione per gli obiettivi del PNRR e l’allineamento al DM 77/2022. In questo senso vanno tenute nella dovuta considerazione due tipologie di figure che sono gli OSS e gli Infermieri di Famiglia o Comunità (IFoC).

In particolare la presenza di OSS è necessaria e va maggiormente prevista nelle Case della Comunità di Ravenna per l’accoglienza, l’orientamento, il supporto logistico e l’esecuzione di attività di base sotto la supervisione degli infermieri; Come Supporto all’Assistenza Domiciliare (ADI) a Ravenna in collaborazione con gli IFoC; Nelle Strutture Intermedie e Residenziali del Ravennate: Integrare maggiormente gli OSS nelle strutture intermedie (es. ospedali di comunità) e nelle RSA del territorio di Ravenna, garantendo una continuità assistenziale tra i diversi setting.

Per quanto riguarda gli Infermieri di Famiglia o Comunità (IFoC), invece serve prima di tutto il Raggiungimento degli Standard del DM 77 a Ravenna. Per fare questo occorre preliminarmente Effettuare una mappatura precisa del fabbisogno di IFoC nel territorio di Ravenna e implementare un piano di assunzioni mirato per raggiungere lo standard di 1 IFoC ogni 3.000 abitanti, tenendo conto delle specificità demografiche e geografiche delle diverse aree del nostro territorio. Successivamente è fondamentale un’Integrazione degli IFoC con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) a Ravenna: L’IFoC può infatti supportare i medici nella gestione dei pazienti cronici, nelle attività di prevenzione e promozione della salute.

La pubblica amministrazione può Favorire la collaborazione strutturata tra IFoC, MMG e OSS attraverso protocolli operativi, riunioni periodiche e sistemi informativi condivisi.

In sintesi come Forza Italia riteniamo che, per potenziare efficacemente la Sanità territoriale a Ravenna, sia fondamentale investire nelle figure chiave degli OSS e degli IFoC, fornendo loro formazione adeguata, riconoscendone il ruolo e integrando le loro attività all’interno di un sistema più ampio e coordinato, che tenga conto delle specificità del territorio ravennate. In questo processo è fondamentale il coinvolgimento di Area Vasta per la programmazione, l’organizzazione e la fattibilità del progetto.

Comunicato stampa di Nicola Tritto