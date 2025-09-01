Ravenna, fugge all’alt della Polizia e si schianta con l’auto: arrestato per resistenza

Attimi di tensione sabato scorso, quando un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale dopo una rocambolesca fuga in auto.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti hanno notato una vettura che, alla loro vista, ha invertito bruscamente il senso di marcia per darsi alla fuga. Nonostante l’attivazione di sirene e lampeggianti e l’ordine di fermarsi, il conducente ha continuato a correre ad alta velocità fino a perdere il controllo del mezzo, che si è incastrato tra le panchine di un marciapiede.

Bloccato dagli agenti, l’uomo è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuto all’assunzione di alcol. Con precedenti penali legati a violazioni del codice della strada, è stato immediatamente arrestato.

Il giorno successivo il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione periodica presso gli uffici di polizia, vista la particolare pericolosità della condotta.