Ravenna. Fusignani (PRI): “Condividiamo l’analisi di Guberti. ZLS e digitale, occasioni strategiche da non perdere”

Le puntuali osservazioni del presidente Giorgio Guberti fotografano con realismo la fase che sta attraversando l’economia ravennate. Ne condividiamo l’analisi, che evidenzia da un lato la tenuta – e in alcuni casi la crescita – di settori strategici come costruzioni, servizi e artigianato, e dall’altro le difficoltà legate alle incertezze geopolitiche, all’aumento dei costi e alla debolezza della domanda interna.

Come Partito Repubblicano, ribadiamo la necessità di sostenere il nostro sistema produttivo con politiche attive per l’innovazione, la transizione ecologica e la valorizzazione del capitale umano. Condividiamo inoltre la riflessione di Guberti sull’importanza crescente del digitale come leva strategica per la competitività: in questo ambito, riteniamo fondamentale promuovere anche le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, una risorsa chiave per migliorare i processi produttivi, l’efficienza organizzativa e l’accesso a nuovi mercati, soprattutto per le piccole e medie imprese.

La Zona Logistica Semplificata rappresenta, in questo contesto, una straordinaria opportunità per attrarre investimenti e generare crescita. Le stime, fino al +4% del PIL a regime, ci parlano di una misura concreta da accompagnare con strumenti rapidi ed efficaci. Il fatto poi che Giorgio Guberti sieda nel Comitato d’indirizzo è, per noi Repubblicani, una garanzia ulteriore della serietà e della competenza con cui questo percorso sarà affrontato. E in questo senso a lui va tutta la nostra stima, per il lavoro che sta portando avanti con equilibrio e visione.

Come Repubblicani crediamo nel lavoro, nell’impresa e nelle comunità locali come motore dello sviluppo. Per questo continueremo a sostenere, anche a livello regionale, ogni iniziativa capace di generare valore, benessere e coesione sociale in un’Emilia-Romagna che deve affrontare le sfide del presente con visione e coraggio.

Eugenio Fusignani

Segretario regionale PRI Emilia-Romagna