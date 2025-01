Ravenna. Gare clandestine e manovre spericolate, 37 giovani identificati dalla Polizia Locale

Ieri, intorno alle 23, alcune pattuglie della Polizia Locale di Ravenna hanno sorpreso un ragazzo mentre effettuava impennate e manovre azzardate a bordo di un motociclo all’interno di un autolavaggio in viale Europa. Sul posto anche un gruppo di giovani con veicoli e motocicli in sosta, già noti agli agenti per aver partecipato ad altre attività illegali, come gare clandestine nel parcheggio del centro commerciale di via Bussato. In totale sono stati identificati 37 ragazzi, con età compresa tra i 18 e i 25 anni, e controllati altrettanti veicoli. Per il ragazzo responsabile delle pericolose manovre sono state adottate sanzioni e il fermo amministrativo del mezzo.