Ravenna. Giovane ciclista investita da un autobus

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina alle 8 all’incrocio tra via Sant’Alberto e via Narsete. Un autobus diretto verso il centro ha investito una ragazza di 18 anni mentre era in bicicletta. L’incidente si è verificato quando il veicolo ha colpito il lato sinistro, causando alla giovane un violento impatto con il parabrezza, dopo il quale è stata sbalzata a terra.

La ragazza è stata prontamente soccorsa e trasportata dal 118 in ospedale, dove le sue condizioni sono state classificate come di media gravità. Tra i passeggeri dell’autobus si trovava anche una signora in stato di gravidanza che, sotto shock per l’accaduto, ha accusato una crisi di panico ed è stata anch’essa portata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le autorità locali hanno inviato la Polizia Municipale per condurre i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso per stabilire le cause esatte dell’investimento.