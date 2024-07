Ravenna. Giovane motociclista si scontra contro un mezzo del soccorso stradale: trasportato al Bufalini in condizioni critiche

Incidente stradale intorno alle 15 di oggi pomeriggio a Savarna, in via Basilica. Un giovane di 22 anni, a bordo di una moto Kawasaki, si è scontrato con un mezzo del soccorso stradale che stava effettuando una svolta a sinistra in via Baronia. Il motociclista è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove attualmente è ricoverato in condizioni critiche. Sul luogo dell’incidente, per effettuare i rilievi del caso, è intervenuta la polizia locale.