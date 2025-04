Domenica 2 giugno a Bussolengo il ravennate Gobbi Marco diventa campione italiano di bodybuilding nella categoria dei +95kg e scoppiando in lacrime.

“Volere è potere, essere svantaggiati non vuol dire essere sconfitti in partenza ma vuol dire che devi lavorare più degli altri…Vite facili non hanno mai fatto persone forti” conclude così Gobbi Marco.