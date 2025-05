Ravenna. ‘Gocce di pioggia’ su ‘La Grande Macchina del Mondo’ per raccontare ai più piccoli l’importanza dell’acqua. Nel Ravennate quasi 9.400 gli studenti coinvolti

‘Gocce di pioggia’ su ‘La Grande Macchina del Mondo’ per raccontare ai più piccoli l’importanza dell’acqua

Al via il 3 febbraio il programma didattico gratuito che il Gruppo Hera offre alle scuole dell’obbligo nel territorio gestito. Primo appuntamento, che coinvolgerà circa 340 alunni delle primarie della provincia di Ravenna: l’incontro a distanza con il noto musicista e sceneggiatore Giovanni Caviezel sull’importanza della risorsa acqua, ispirato alla sua canzone “Gocce di pioggia”

“Mi piace il mondo” è il titolo del laboratorio artistico-creativo che lunedì 3 febbraiocoinvolgerà oltre 2.600 bambine e bambini delle classi prime e seconde che frequentano scuole primarie presenti sul territorio emiliano-romagnolo servito dalla multiutility. Il laboratorio inaugura l’attività de ‘La Grande Macchina del Mondo”, il programma di proposte didattiche gratuite, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, che il Gruppo Hera offre anche per l’anno in corso col proposito di promuovere una cultura di sostenibilità, coinvolgendo i ragazzi, pure attraverso il gioco, per farli diventare protagonisti attivi del cambiamento.

“Mi piace il mondo” sarà un incontro a distanza, durante il quale il noto musicista e sceneggiatore Giovanni Caviezel parlerà ai suoi piccoli interlocutori dell’importanza dell’acqua, stimolando la loro creatività attraverso l’arte della musica e ispirandosi alla sua canzone ‘Gocce di pioggia’.

Nel territorio provinciale di Ravenna saranno circa 340 gli alunni di 17 classi di 8 scuole primarie a collegarsi on line: 77 delle Augusto Torre e Tavelli di Ravenna, 69 delle M. Buonarroti di Montaletto e della G. Pascoli di Cervia, 56 della Rodari-Matteotti di Alfonsine, 41 della San Francesco di Bagnara di Romagna, 49 della Martiri di Cefalonia di Faenza e 47 della Carlo Bassi di Castel Bolognese.

La Grande Macchina del Mondo: un percorso educativo che dura da 15 anni

La Grande Macchina del Mondo è giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione. La proposta è stata sviluppata nella cornice dell’Agenda 2030 e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Agli alunni di età compresa tra i 4 e i 13 anni è dedicata un’offerta di 30 laboratori didattici, ai quali si aggiungono 2 laboratori speciali rivolti alla secondaria di primo grado. Solo ai laboratori, complessivamente parteciperanno a questa edizione 60.850 alunni di oltre 3.000 classi in 957 scuole: di questi, quasi 9.400 alunni provengono da 451 classi di 143 scuole del territorio provinciale ravennate, di cui oltre 3.600 di 174 classi e 60 scuole solo a Ravenna e 2.600 di 125 classi e 32 scuole nell’Unione Faentina.

Aperte le iscrizioni agli eventi green: il primo è il 14 febbraio

Sono aperte le iscrizioni ai 3 eventi green online organizzati in occasione delleGiornate Mondiali importanti per l’ambiente – risparmio energetico (14 febbraio), acqua (21 marzo) e biodiversità (22 maggio). Obiettivo degli eventi, cui partecipano anche testimonial del mondo creativo e artistico, è sensibilizzare i bambini, tramite il gioco e la partecipazione attiva, su temi fondamentali come il rispetto per il Pianeta, il risparmio energetico, l’uso consapevole dell’acqua e la rinascita dei rifiuti a nuova vita.

Webinar per gli insegnanti ed ECOgames per giocare in famiglia

su https://www. gruppohera.it/scuole Non solo ragazzi: il progetto del Gruppo Hera coinvolge anche insegnanti e famiglie. Ai docenti sono proposti webinar formativi (2 lezioni magistrali online per fornire loro occasioni speciali di approfondimento su argomenti ambientali o educativi) e la disponibilità della ‘videoteca’: una collezione di registrazioni utili per svolgere approfondimenti in classe. In famiglia, invece, si gioca con gli ECOgames: giochi digitali che fanno bene all’ambiente e nei quali tutti possono cimentarsi; è aperta la sfida! Tutte le info nell’area insegnanti e area famiglie

#GMMCHALLENGE25 per tutti