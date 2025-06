Ravenna, grave infortunio sul lavoro nella zona artigianale delle Bassette: operaio 57enne colpito da un muletto

Un nuovo incidente sul lavoro scuote la zona industriale delle Bassette. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, un operaio di 57 anni è rimasto seriamente ferito all’interno di un’azienda situata in via Fernando Santi, a seguito di un grave impatto con le forche di un muletto in movimento.

L’allarme è scattato attorno alle 10:30. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe stato colpito agli arti inferiori durante l’attività lavorativa. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elisoccorso: vista la gravità delle lesioni riportate, l’operaio – rimasto cosciente – è stato trasportato in codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

A intervenire anche i Carabinieri della stazione di Ravenna e gli ispettori della Medicina del Lavoro, impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi che hanno condotto all’incidente. L’episodio si aggiunge purtroppo a una serie di gravi infortuni che hanno colpito il territorio ravennate tra maggio e giugno, rilanciando l’allarme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le autorità stanno raccogliendo tutte le testimonianze e analizzando il contesto aziendale per chiarire se vi siano state violazioni o criticità nei protocolli di prevenzione.