Ravenna, il camionista è indagato per omicidio stradale dopo l’incidente mortale di ieri sulla Romea

Proseguono le indagini a Ravenna dopo il grave incidente avvenuto ieri mattina, lunedì 30 giugno 2025 (leggi qui), lungo la statale Romea, nel tratto tra Ravenna e Ferrara. A seguito dello schianto, l’autista di un camion è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.

La tragedia ha avuto come vittime due coniugi di Rovigo, Rino Vendemmiati, 70 anni, e la moglie Marina Passarella, 65 anni. Viaggiavano in direzione Ravenna a bordo della loro Audi Q3 quando il mezzo pesante, guidato da un uomo ucraino di 32 anni, ha invaso la corsia opposta, colpendo cinque veicoli.

Tra questi, un furgone ha subito danni rilevanti, e il suo conducente è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Dopo una notte di osservazione, le sue condizioni non risultano più critiche. Le altre auto coinvolte sono riuscite a evitare lo scontro diretto spostandosi lateralmente sulla strada, ma l’Audi dei coniugi è stata travolta frontalmente, con conseguenze fatali.

Le autorità stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. In particolare, è al vaglio lo stato psicofisico dell’autista del camion al momento dell’impatto. Una delle piste investigative considerate è la possibilità che un malore improvviso abbia causato la perdita di controllo del mezzo.