Ravenna. Il cordoglio del sindaco Alessandro Barattoni per la scomparsa di Dante Maioli

Federica Ferruzzi

“Esprimo sincero cordoglio – osserva il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni – per la scomparsa di Dante Maioli, che oltre ad aver ricoperto la carica di presidente della Provincia di Ravenna negli anni Novanta, ed essere stato consigliere comunale, ha contribuito a far crescere e a strutturare l’associazione diabetici della provincia di Ravenna, di cui è stato presidente per oltre vent’anni. Qui ha lasciato un’impronta importante: la sua lungimiranza e generosità gli hanno permesso di far crescere un’associazione che è diventata punto di riferimento per migliaia di persone, sia pazienti pediatrici che adulti. Un esempio di solidarietà e volontariato di cui siamo grati e che testimonia la ricchezza del nostro fare comunitario”.