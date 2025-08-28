Ravenna, il corpo trovato in spiaggia è di Marco Bullo: aveva 54 anni

Non è più senza nome l’uomo rinvenuto privo di vita martedì mattina sulla spiaggia di Ravenna, nei pressi dei campi da beach tennis. Le verifiche svolte nelle ore successive hanno permesso di identificarlo: si tratta di Marco Bullo, 54 anni, originario della città.

Le prime ipotesi sulle cause

Dagli accertamenti medico-legali emergerebbe che il decesso non sia legato a circostanze violente ma a cause naturali. Per questo motivo non è stata disposta l’autopsia, mentre la salma resta sotto disposizione delle autorità giudiziarie in attesa del nullaosta per i funerali.

Una vita segnata dalle difficoltà

Bullo era formalmente residente a Ravenna, ma negli ultimi tempi viveva senza una dimora stabile. La sua esistenza era stata segnata da fragilità e solitudine, che ne avevano caratterizzato gli ultimi anni. Eppure, in passato aveva avuto esperienze lavorative note: negli anni Novanta aveva prestato servizio come addetto alla sicurezza a Mirabilandia e successivamente era stato impiegato anche alla Vinavil.

Le prossime tappe

La magistratura sta ora completando le pratiche necessarie per consentire lo svolgimento delle esequie nei prossimi giorni. Con il riconoscimento ufficiale della sua identità, la vicenda si avvia alla conclusione formale, permettendo a chi lo ha conosciuto di salutarlo un’ultima volta.