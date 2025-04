Ravenna. Il saluto del sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia al nuovo presidente del Campus di Ravenna Luca Cipriani

“Desidero esprimere le più vive congratulazioni al professor Luca Cipriani, eletto presidente del Campus di Ravenna per il triennio 2025-2028 – dichiara il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia -.

Per la nostra città l’Università di Bologna rappresenta un punto di riferimento molto importante in termini di didattica e ricerca, innovazione, aggregazione e socialità, crescita economica e culturale, attrattività. Sono tanti infatti i progetti che si stanno portando avanti in sinergia sulle strutture e sui servizi per rendere Ravenna una città sempre più universitaria.

Abbiamo già avuto modo di apprezzare le comprovate doti del professor Cipriani, docente esperto nei campi dell’architettura, beni culturali e archeologia, con il quale siamo sicuri che nei prossimi anni potremo compiere insieme nuovi importanti passi avanti per lo sviluppo e la crescita universitaria della nostra città.

Colgo l’occasione per ringraziare il professor Mario Angelo Neve, presidente uscente, per l’ottimo lavoro svolto in questi anni al Campus di Ravenna, che ha potuto contare su una guida di altissima professionalità e competenza”.