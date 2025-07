Ravenna. Il sindaco Alessandro Barattoni sul ripescaggio del Ravenna in serie C: “Grande soddisfazione, un traguardo meritato. Il nostro sostegno anche con gli investimenti sullo stadio Benelli”

“Si tratta di una grande soddisfazione – osserva il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni – e lo dico anche nella veste di tifoso, oltre che di sindaco con delega allo Sport. Questo ripescaggio è un traguardo meritato per la società, a partire dal presidente Cipriani, che in poco tempo ha riacceso una fortissima passione per i colori giallorossi, per la squadra – che in tutto il corso dell’anno si è impegnata con orgoglio e determinazione – e per tutti coloro che, da appassionati, ci hanno sempre creduto. Un obiettivo che l’Amministrazione comunale sosterrà anche con l’investimento sullo stadio Benelli approvato all’inizio di giugno, inserito in un progetto più ampio che riguarda anche la Darsena e la zona del Mattei e che va nella direzione di valorizzare e ampliare l’offerta sportiva della nostra città. È bellissimo incontrare in ogni angolo della città bambini, ragazzi e ragazze che indossano con orgoglio la maglia e la sciarpa giallorosse. La notizia di oggi infonde ancora più forza ad un progetto che, sono convinto, nei prossimi anni ci darà ulteriori gratificazioni”.

Comune di Ravenna