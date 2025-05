Ravenna, incidente all’incrocio tra via Bassette e via Di Vittorio: grave un 70enne

Ancora un incidente all’incrocio tra via Bassette e via Di Vittorio, già noto per la sua pericolosità. Venerdì mattina, intorno alle 8:45, una Fiat Punto e un’Alfa Romeo si sono scontrate violentemente, con conseguenze gravi per uno dei conducenti.

A causare l’impatto sarebbe stata una mancata precedenza, dinamica purtroppo frequente in quel tratto. Ad avere la peggio un uomo di 70 anni, alla guida della Punto, che è stata centrata lateralmente. Per liberarlo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con tecniche di estricazione.

Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Bufalini di Cesena dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze. Illeso invece il conducente dell’Alfa Romeo.

Sul posto anche la Polizia Locale, con due pattuglie impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico, che ha subito pesanti rallentamenti per oltre un’ora.

L’incrocio, teatro di numerosi sinistri negli ultimi anni, torna così al centro dell’attenzione per le sue criticità strutturali, rilanciando l’urgenza di interventi di messa in sicurezza.