Ravenna. Incidente stradale: pedone colpito da un pulmino

Questa mattina, alle ore 8, si è verificato un incidente stradale a San Romualdo di Ravenna, precisamente in via Cerba, a circa 300 metri dall’incrocio con via Sant’Alberto. Una donna di 43 anni stava camminando correttamente sul lato sinistro della carreggiata quando è stata colpita alla testa da uno specchietto laterale di un pulmino, che trasportava due persone.

Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza e successivamente un’elicottero del servizio di emergenza sanitaria. La donna, pur mantenendo la coscienza, è stata trasferita in condizioni di media gravità presso l’ospedale Bufalini di Cesena.

Il sinistro ha causato notevoli disagi al traffico in una delle vie più trafficate della zona, con la Polizia Municipale incaricata di effettuare i rilievi del caso. Dopo un’ora di congestionamento, la circolazione ha progressivamente ripreso a funzionare regolarmente.