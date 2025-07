Ravenna. Incidente sulla via Vittorio: giovane in condizioni critiche

Un motociclista di 28 anni è stato coinvolto in un grave incidente sulla via Vittorio, nella zona delle Bassette. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:35, quando il giovane a bordo di una Kawasaki si è scontrato con un furgone. L’impatto ha provocato al motociclista un volo di circa dieci metri, con conseguenze immediate e serie.

Immediato l’intervento dei soccorritori: un elicottero è stato inviato sul luogo dell’incidente per il trasferimento urgente al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono risultate subito gravi, senza che fosse possibile fare previsioni a breve termine.

La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre la polizia locale ha raccolto le testimonianze e effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità.