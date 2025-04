Cesena, incontro pubblico sul decoro e il rispetto dell’ambiente urbano: appuntamento il 11 aprile

Il quartiere Centro Urbano di Cesena organizza per venerdì 11 aprile, alle ore 20:30, un incontro pubblico dal titolo “Pulito è sano e bello – Il quartiere che vogliamo”, un’occasione di confronto sul tema del decoro e della sostenibilità urbana. L’incontro si terrà presso la sede del quartiere, in via Serraglio 16, ed è aperto a tutti i cittadini interessati a contribuire con idee e proposte per migliorare l’ambiente urbano.

Durante la serata, si discuterà delle esigenze locali e delle azioni da intraprendere per rendere il quartiere più pulito e rispettoso dell’ambiente. Interverranno la presidente del quartiere Aldina Baldacci, l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani e Francesco Occhipinti, presidente di Legambiente Forlì-Cesena.

Un appuntamento importante per chi desidera partecipare attivamente alla cura e al miglioramento del proprio quartiere.