Ravenna. Infortunio sul lavoro a Lido Adriano: operaio cade da un’altezza di 6 metri, trasportato in elisoccorso al Bufalini

Questa mattina si è verificato un grave infortunio sul lavoro in viale Leonardo a Lido Adriano. Un operaio è caduto da un’altezza di circa 6 metri mentre svolgeva lavori di ristrutturazione su un residence. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

L’uomo è stato prontamente trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena per ricevere le adeguate cure. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl per investigare sull’accaduto e garantire la sicurezza sul posto.