Ravenna. La Geo Barents di Medici Senza Frontiere, con a bordo 336 migranti, approderà il 2 gennaio alla banchina lungo via Baiona ‘Fosfitalia’

La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, con a bordo 336 migranti, sta navigando dal mare libico verso il porto di Ravenna. Tra i migranti ci sono 34 minori, 27 dei quali non accompagnati. L’arrivo della nave è previsto per martedì alle 15 alla banchina lungo via Baiona ‘Fosfitalia’, con un possibile cambio di banchina in caso di posticipo. I migranti saranno accolti al Pala De André per gli adempimenti sanitari e di polizia. Un piano nazionale e regionale gestirà la loro ripartizione, con 112 migranti destinati a rimanere in Emilia Romagna.