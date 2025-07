Ravenna. Lite per canone d’affitto: uomo pluripregiudicato denunciato dai carabinieri per possesso di coltello a serramanico

Un episodio di tensione legato a una controversia sul pagamento del canone di affitto ha portato all’intervento dei carabinieri di Russi, che hanno scoperto un pluripregiudicato con precedenti penali e hanno segnalato un uomo per porto di arma bianca e inosservanza di un divieto di ritorno nel Comune di Ravenna.

L’intervento è iniziato con una segnalazione di lite tra un proprietario e il suo inquilino, un 28enne di origine straniera. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno identificato i due coinvolti e calmato la situazione. Durante le operazioni, hanno verificato che l’uomo straniero non aveva documenti e, prima di accompagnarlo in caserma, lo hanno perquisito. La perquisizione ha portato al ritrovamento di un coltello a serramanico con una lama di circa 8 centimetri.

Le verifiche successive hanno rivelato che l’uomo aveva precedenti penali per reati legati a sostanze stupefacenti e risultava essere destinatario di un divieto di ritorno nel Comune di Ravenna, emesso dal Questore nel 2024. Per questi motivi, il 28enne è stato segnalato all’autorità giudiziaria per porto di armi e inosservanza delle disposizioni di divieto di ritorno.