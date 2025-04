Ravenna. Maltempo, aggiornamento viabilità sulle strade provinciali 

Dopo gli eventi alluvionali dei giorni scorsi la Provincia di Ravenna informa che per quanto riguarda il territorio in pianura sono state riaperte al transito: la strada provinciale 253R S. Vitale (viabilità consentita in entrambi i sensi di marcia con restringimento della carreggiata a Lugo), la strada provinciale 114 Alberico da Barbiano e la strada provinciale 89 Cocchi.

Restano chiuse: la strada provinciale 25 Torri-Entirate-Villanova- Glorie (dalla strada provinciale 253 S. Vitale fino alla strada provinciale 88 Cocollo); la strada provinciale 75 Boncellino e Gabina (dalla strada comunale via S. Gervasio fino alla strada comunale Boncellino), la strada provinciale 90 S. Giovanni (da via Gaggio fino a Chiusaccia), la strada provinciale 62 San Severo-Cassanigo (dalla strada provinciale 31 Madonna di Genova fino alla strada provinciale 85 Ponte valle Agrippina).

Per quanto riguarda il territorio collinare si comunica che riaprirà al traffico, nella serata odierna, lunedì 23 settembre, il tratto della strada provinciale 302R Brisighellese Ravennate compreso tra il km 74+900 e 75+900 nella località di San Cassiano. È stata riaperta la strada provinciale 56 Canaletta di Sarna. Resta chiusa la strada provinciale 23 Monticino a ridosso del km 0+500 Rocca di Brisighella.

Si raccomanda a tutti gli utenti della strada la massima prudenza ed il rispetto scrupoloso delle limitazioni imposte dalla segnaletica installata in loco.

“In questi giorni le squadre dei cantonieri e le pattuglie di Polizia locale e Polizia Provinciale hanno lavorato senza sosta per condurre in sicurezza il deflusso delle acque, attraverso chiusure stradali finalizzate ad allontanare il traffico dalle zone di pericolo – spiega il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale -. È poi seguita una fase di primo intervento per consentire la progressiva riapertura in sicurezza dei tratti più colpiti. Al momento rimangono chiuse al traffico la strada provinciale 75 Boncellino e Gabina, in cui sono in corso lavori particolarmente complessi nell’area dell’avvenuta tracimazione del Lamone nella località di Santerno, e le strade funzionali a mettere in sicurezza e velocizzare i cantieri di ripristino degli argini a Cotignola e della frazione di Traversara. Anche in collina si è intervenuti tempestivamente per chiudere le strade man mano che si profilava l’ipotesi di situazioni di potenziale pericolo. I lavori di somma urgenza attivati immediatamente hanno permesso la riapertura di alcuni tratti stradali e ora si prosegue senza sosta per consentire quanto prima un pieno ritorno alla normalità su tutta la rete stradale provinciale”.