Ravenna. Mandriole, al via i lavori di asfaltatura su via Corriera Antica: intervento da oltre 130mila euro

Partiranno domani, giovedì 26 giugno, i lavori di rifacimento dell’asfalto in un tratto di via Corriera Antica a Mandriole, nel Comune di Ravenna. Il cantiere interesserà il segmento compreso tra la Strada Provinciale 24, in corrispondenza della Fattoria Guiccioli, e l’ingresso della cooperativa agricola Agrisfera.

L’intervento, che si concluderà entro il 13 luglio, è finalizzato alla messa in sicurezza del manto stradale, attualmente deteriorato da fessurazioni e usura, e prevede il completo rifacimento della vecchia pavimentazione.

L’opera, dal valore complessivo di oltre 130mila euro, rientra nel piano di manutenzione straordinaria delle strade comunali, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e garantire maggior sicurezza per residenti, mezzi agricoli e traffico locale.

A darne notizia è Claudia Graziani dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune di Ravenna.