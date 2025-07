Ravenna, microcriminalità dilaga: minorenne si scaglia contro una volante della Polizia e marocchino fermato armato in Stazione

La Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto ieri all’arresto di un minorenne durante un controllo ai Giardini Speyer. Il ragazzo, che aveva lasciato senza autorizzazione la comunità in cui era ospitato, si è opposto con violenza agli agenti intervenuti, danneggiando anche l’auto di servizio.

Già noto per precedenti penali legati a reati contro le persone e il patrimonio, e sottoposto a una misura di prevenzione, il giovane è stato fermato nel quadro di una serie di controlli straordinari sul territorio, condotti con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna.

Per i fatti accaduti, il minorenne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito in un centro di prima accoglienza situato fuori regione. Inoltre, il Questore ha disposto nei suoi confronti un divieto di accesso alle aree urbane (D.A.Cur.) con durata di dodici mesi, impedendogli di frequentare la zona.

Nella stessa serata, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nell’area della stazione ferroviaria, dove è stato denunciato per porto illegittimo di arma da taglio un cittadino marocchino regolarmente residente in Italia. L’uomo, trovato con un coltello a serramanico nascosto nei pantaloni, era già destinatario di un avviso orale e con precedenti penali. Per lui è stato emesso un daspo urbano aggravato con divieto di accesso per due anni.

Le operazioni di controllo hanno interessato anche alcuni locali pubblici nel quartiere, precedentemente oggetto di provvedimenti per motivi di sicurezza, senza però riscontrare particolari criticità.

L’attività della Polizia di Stato di Ravenna proseguirà nei prossimi giorni per garantire sicurezza e ordine nel territorio, in linea con le direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.