Ravenna, misteriose sparizioni di gatti: nuovi casi a Classe e un esposto in Procura

Continuano a preoccupare i cittadini della zona di Classe, a Ravenna, le misteriose scomparse di gatti domestici. Il fenomeno, che ha preso piede oltre un anno fa, registra ancora segnalazioni di animali svaniti nel nulla, lasciando intere famiglie nell’angoscia e nel dubbio. L’ultima denuncia riguarda Teo, un gatto scomparso sabato 19 aprile. Il fratello Leo, abituato a muoversi liberamente nei dintorni di via Deichmann, era sparito già il 20 novembre 2023 e non è mai più tornato.

A rendere il caso ancora più inquietante è il fatto che molti degli animali scomparsi fossero in ottima salute, ben curati e in diversi casi anche di razza, quindi poco inclini a scappare o perdersi. Una situazione che ha portato diversi proprietari a ipotizzare non semplici fughe ma veri e propri rapimenti. Per questo motivo è stato presentato un esposto formale in Procura: i cittadini chiedono che si faccia chiarezza, sollecitando un’accelerazione nelle indagini.

Nel frattempo, sui social si moltiplicano gli appelli: post, foto, annunci condivisi da chi spera ancora in un ritorno o in un avvistamento utile. Ma il silenzio che avvolge queste sparizioni non fa che aumentare il timore di trovarsi di fronte a un fenomeno più ampio e sistematico di quanto si potesse pensare all’inizio.

La comunità resta in allerta, mentre si attende che le autorità approfondiscano le indagini e facciano luce su una vicenda che, da oltre un anno, continua a lasciare più domande che risposte.