Ravenna, motociclista perde la vita in tragico incidente su via Dismano: scontro fatale con un’auto

Un impatto violento, un uomo a terra in condizioni disperate e, poco dopo, la tragica conferma: non ce l’ha fatta. Ieri, domenica 22 giugno 2025, nel tardo pomeriggio, un motociclista di 37 anni ha perso la vita alle porte di Ravenna, lungo via Dismano, in seguito a uno scontro con un’auto.

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro stava viaggiando in sella alla sua Yamaha quando, per cause ancora da accertare, ha tamponato una Audi A1 condotta da una donna di 60 anni. L’urto, avvenuto con estrema violenza sulla parte posteriore dell’auto, non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime. Nonostante gli sforzi dei sanitari, il 37enne è deceduto poco dopo l’arrivo. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare nei tratti extraurbani ad alto scorrimento come via Dismano, teatro di numerosi incidenti negli ultimi anni.