Ravenna. Nicola Tritto, Segretario Comunale Forza Italia. Il litorale dimenticato: Preoccupazione per abbandono e degrado

Un litorale, biglietto da visita turistico, ormai dimenticato e abbandonato a se stesso, non servono più segnalazioni, non servono per la mancanza di programmazione di un’Amministrazione locale che nega il suo fallimento, non si preoccupa dei cittadini e non salvaguardia il territorio. Oggi parliamo di Lido Adriano, per la verità in tanti dell’opposizione hanno denunciato degrado e insicurezza, la risposta dell’Amministrazione cittadina è il solito muro di gomma e il perenne silenzio assordante. Parliamo di una perla del nostro litorale, la prima frazione per abitanti del Comune di Ravenna. Di fatto d’estate non è solo sporca e con un evidente degrado, non ci sono controlli adeguati e una preoccupazione amministrativa per garantire decoro, una raccolta dell’indifferenziata fallimentare e costosa, imprenditori in difficoltà e turisti disgustati di questo crescente degrado. In inverno, poi, ci sono intere zone senza controlli, un capitolato che da parte di Hera viene disatteso, marciapiedi ormai non più fruibili per aghi pino e pericoloso fogliame che bagnato crea inevitabilmente insicurezza, cassonetti dimenticati con topi e ratti ormai padroni del territorio. Si evince che esiste un abbandono e un problema sanitario, una mancanza di rispetto verso i cittadini. E’ inopinabile che tutto questo porta solo negatività a un territorio che merita attenzione e cura.

Nicola Tritto

Segretario Comunale Forza Italia