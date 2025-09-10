Ravenna, non si ferma all’alt: arrestato 39enne per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio

Serata movimentata quella di domenica per gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Ravenna, che hanno arrestato un uomo di 39 anni, cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti. L’uomo, sorpreso dagli operatori mentre percorreva in monopattino una via cittadina inveendo ad alta voce, è stato invitato a fermarsi ma ha ignorato l’Alt e ha tentato la fuga.

Durante l’inseguimento ha lanciato un involucro che, dopo il recupero da parte degli agenti, è risultato contenere circa 197 grammi di hashish, subito sequestrati. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo poco dopo e a condurlo in Questura per gli atti di rito.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità, è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

Un episodio che conferma l’attenzione costante dei servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato, capaci ancora una volta di intervenire con prontezza e interrompere un canale di spaccio pronto a entrare nella rete locale.