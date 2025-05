Ravenna. Piogge abbondanti dalla mezzanotte del 5 gennaio: le raccomandazioni della Capitaneria di Porto

La Capitaneria di Porto di Ravenna comunica che a seguito di un’allerta meteo idrogeologica-idraulica ricevuta dall’Agenzia Regionale della Protezione Civile con Allerta n. 004/2024, valida dalla mezzanotte del 5 gennaio alla mezzanotte del 6 gennaio, potrebbero verificarsi forti precipitazioni sui rilievi del settore occidentale nella mattinata di venerdì 5 gennaio, estendendosi gradualmente al resto della regione nel corso della giornata.

La Capitaneria di Porto di Ravenna sensibilizza inoltre la popolazione sul rispetto dell’Ordinanza n. 07/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che include il divieto di accesso e transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani in caso di allarme segnalato dalla competente Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE, nonché in presenza di condizioni meteo-marine avverse. Inoltre, chiunque si trovi già nelle suddette zone è tenuto a lasciare immediatamente le infrastrutture.