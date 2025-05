Ravenna presenta “Respiro”: un’esperienza artistica e scientifica sulla qualità dell’aria

Il Comune di Ravenna annuncia “Respiro”, un evento interattivo che si terrà il 7 febbraio presso il Craem-Centro Ricerca e Ambiente Energia e Mare, all’interno del Tecnopolo. L’iniziativa, aperta a tutti, è curata dal Centro di Ricerca Her she Loves Data e promette di fondere arte, scienza e innovazione in un’esperienza coinvolgente.

Al centro dell’evento ci sarà l’installazione “pneumOS – la Conoscenza dell’Aria è Open Source”, realizzata dall’artista Oriana Persico e dal suo team transdisciplinare. Questa opera sarà successivamente esposta nel Padiglione Italia all’Expo di Osaka 2025, dove il tema sarà “L’Arte rigenera la Vita”. Dopo l’Expo, “pneumOS” tornerà a Ravenna, offrendo l’ispirazione per laboratori e incontri focalizzati su data science, arte e ambiente.

Durante la serata, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare la qualità dell’aria della città attraverso un’esperienza sensoriale unica, in cui si potranno “vedere”, “ascoltare” e “gustare” i dati ambientali. L’installazione, composta da cinque membrane sonore e una sacca respiratoria, trasforma i dati meteorologici in impulsi elettrici, confrontandoli con gli standard europei per creare una “Grammatica del Respiro”.

Il sindaco facente funzione di Ravenna, Fabio Sbaraglia, e l’assessora alle Politiche Europee, Annagiulia Randi, hanno sottolineato l’importanza di unire arte e scienza per affrontare le questioni ambientali, evidenziando come questo evento possa contribuire a una maggiore consapevolezza sulla qualità della vita nella città.